Başkan Vergili; “Bu tamamen siyasi bir projedir”

Karabük Üniversitesi Uçuş Eğitim Pisti Projesi Karabük Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısında gündeme geldi. Projenin yalnızca bir fantezi olduğunu ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; “Buraya inecek uçakların hepsini sayıyoruz, ambulans uçakları sayıyoruz, planörleri sayıyoruz, özel jetleri sayıyoruz, o zaman bende bir tane ekleyeyim, Şefik Dizdar’ın özel uçağı” dedi.

Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden, kimilerine göre havaalanı, kimilerine göre de ‘Uçuş Eğitim Pisti” şeklinde adlandırılan Karabük Üniversitesinin projesi, Karabük Belediyesinin Mart ayı Meclis Toplantısında gündeme geldi.

Partilerin meclis üyelerinin görüşlerini de ifade ettiği toplantıda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Karabük Belediyesi olarak bugüne kadar gerek Üniversitesinin, gerekse de merkezi hükümetin herhangi bir yatırımını engellemediklerini söyledi.

Başkan Vergili, bu güne kadar üniversitenin hiçbir talebinin engellenmediğini kaydederek, “Burhanettin bey bana geldi; ‘Lokomotiflerle ilgili laboratuar kuruyoruz, dünyada bu üretimleri sertifikalandıran ikiüç tane yer var, biz bu laboratuarı kurarsak Türkiye bu işin merkezi olacak’ dedi. Bende İmar Müdürümü yolladım, kamulaştırmalar başta olmak üzere, hat için gerekli tüm işlemleri yaptırdım ancak bu iş fantezi olarak kaldı, düşünce doğruydu ancak yapılamadı, üniversite her istediğini yapabilecek diye bir şey yok.” dedi

“Havaalanı yalnızca bir fantezi”

Havaalanı projesinin yalnızca bir fantezi olduğunu savunarak konuşmasını sürdüren Başkan Vergili, “Şimdi havaalanı projesinin de fantezi olduğunu ve neden gerçekleşmeyeceğini size anlatayım; Meclise gelen konular siyasi amaçlı olursa ne Karabük’e, ne de Karabüklülere faydası olur. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer seçimi tamamen yanlıştı. Sağlık Bakanlığının üniversite kampusü içerisinde 80 dönüm yeri varken, o tarihteki rektör geldi ‘ Hastane burada olursa biz eğitim yapamayız bizi bu işten kurtar’ dedi ve ben kabul etmediğim halde onun söyledikleri doğru olduğu için Şirinevler’i onayladım. Ama o dönemki tüm siyasilere de şunu söyledim; gelin size Öğlebeli bahçelerinden 200 dönüm yer kamulaştırayım ve hastaneyi oraya yapın. Şuanda ek üniteler yapılacak ama yer bulunamıyor. Aynı şeyi stadyum yapılırken de yaptılar. O zamanda dedik ki; arka taraftaki Gençlik Merkezi ve salonu yıkalım, düzgün bir stadyum yapalım. Kabul etmediler, mevcut haliyle yaptılar, UEFA’da geldi ve üst katlara seyirci alınamaz dedi. Havaalanı konusu siyasi bir karardır. AK Partili arkadaşlarımın hepsi evet diyebilirler, ama ben sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim. Kenan Karabacak bey ‘Bütün kurumlar izinlerini vermiş’ diyor, kurumlar HES projelerine de izin verir, Karayolları, DSİ ve diğer kurumlar o bölgede bir projesi yoksa olumlu görüş verebilir.

Bu alanın 798 bin 109 metrekaresi orman alanı, Orman teşkilatı şu anda ‘bizim için bir mahsuru yok’ diyor ama yarın bu alan kullanılmak istendiğinde farklı bir cevap verecek, siyasiler onun mücadelesini yapsın. Bu alanın yalnızca 57 bin 603 metrekaresi Hazine arazisi. 134 bin 576 metrekaresi KARDEMİR’in ve 262 bin 314 metrekaresi de şahısların. Yani bu alanda eğitim pisti yapılması için KARDEMİR’den yer talep edecekler ve 262 bin 314 metrekare de şahıslardan kamulaştırma yapacaklar. Pist alanının büyük bölümü orman. Biz bir akasya kesiyoruz problem oluyor, yarın siyasiler bununla da uğraşacaklar. Burayı yapacağını söyleyen şahsın üstlendiği yatırım yalnızca bir pist. Burada 1 milyon metreküp hafriyat ve vasıflı dolguya ihtiyaç var, 262 dönüm kamulaştırmaya ihtiyaç var, bana göre biz burada birilerinin fantezisini yerine getiriyoruz. Devletin burada bir eğitim pisti için harcayacağı para 150 milyon lira, bu şahsında üzerine yapacağı pistin bedeli de 2030 milyon arası. Eğitim pistinden yararlanacak olanda yalnızca o ve özel uçağı. Biz bu 150 milyonu siyasilerimizle adam gibi bir havaalanı için kullanabiliriz. Havaalanları çalışır veya çalışmaz. Komünist ülkelerin hemen hemen tamamını gezdim, çok farklı bir şehircilik planlaması yapmışlar. Öncelikle size Rusya’yı anlatayım; 5 bin nüfus olan her yerden demiryolu geçirmişler, 10 bin nüfus olan her yere de mutlaka bir havaalanı kurmuşlar. Bunlar o kadar yüksek maliyetli bir iş değil. ‘Karabük büyük havaalanını kaldırır mı, kaldırmaz mı?’ tartışması bana göre yanlış. Çünkü artık 600 bin turist sayısına ulaşan Safranbolu’nun ve 50 bin öğrenci sayısına ulaşan üniversitenin olduğu bir şehirde havaalanı mutlak surette ihtiyaçtır. Ama bu durum yanlış planlamalarla yıllarca problem olacak bir mesele haline gelebilir. Şuanda Çaycuma’daki havaalanı rantabl bir havaalanı değildir. Oraya bir tane havaalanı yapmışlar ve halen dağı kesip uçakların kalkışını sağlamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten son derece abuksabuk bir şey, dağ kesmekle biter mi? Efendim neymiş, eğitim pistiymiş, yok efendim hava araçlarıymış. Bunların kalkış mesafeleri zaten bellidir. Bunu, 300400 metre mesafelerde de yapabilirsiniz. Bu konu gündeme gelince araştırdım, normal bir uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi için en az 1800 m pist olması lazım. 1200 metre bir eğitimden bahsediyoruz! Buraya 1 milyon metreküp dolgu yapacaksınız, 262 bin metre kamulaştırma yapacaksın ve 134 dönüm KARDEMİR’den yer alacaksın, ormanın ve hazinenin de yeri verip vermeyeceği belli değil. Bu planlamayı Karabük Üniversitesi belediye sınırları dışarısına çıkartabilirdi, bizi hiç bu işe bulaştırmayabilirdi. Ama bize şunun için getiriyorlar; “Olmayacak bir işe Karabük Belediyesi onay verdi” demek istiyorlar. Verin oyları, hiç önemli değil. Nasıl Araştırma Hastanesi siyaset yapıyoruz diye ellerine yüzlerine bulaştı, nasıl stadyum siyaset yapıyoruz diye ellerine yüzlerine bulaştı, şimdi de havaalanı konusu gündeme geldi ve tamamen bir fantezidir. Benim şahsi görüşüm; üniversite böyle bir projeyi yapamaz da, gerçekleştirmez de, kendi kendisine oyun oynuyor, elinizi vicdanınıza koyun ve ona göre oy kullanın” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, AK Partili Meclis üyeleri ve İYİ Parti Meclis üyesi Kenan Karabacak’ın evet oyu ile Uçuş Eğitim Pisti Projesi Belediye Meclisi tarafından 15’e 14 onaylandı.

