KBÜ’de “Bilişim Günleri 2020” düzenleniyor

Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Kulübü tarafından geleneksel hale gelen Bilişim Günleri’nde bilişim sektöründe yer alan firma yöneticileri ve uzmanlar bir araya gelerek bugünün ve geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojileri konuştu.

Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Kulübü tarafından düzenlenen “Bilişim Günleri 2020”, Hamit Çepni Konferans Salonu’nda yapılıyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Bilişim Günleri’nde yapay zeka, big data, bulut bilişim, veri madenciliği, yazılım ve siber güvenlik gibi konular ele alınıyor.

Programın açılışında konuşan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Eskipazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Çelik, bu yıl Bilişim Günleri’nin sekizincisini düzenlediklerini belirterek programın hazırlamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

XOGO’da teknoloji yöneticisi Daron Yöndem’in sunumu ile başlayan program konuk konuşmacıların sunumları ile devam etti.

Yapay zekânın, bilişim sektörünün en önemli konularından bir tanesi olduğunun altını çizen Daron Yöndem, “Yapay zekâ çok geniş bir alan. Bunun alt katmanlarında ağır matematiğin bulunduğu seviyelerden tutun üst katmanlarda kullanımı kolay hizmetler de var. Özellikle kullanımı kolay hizmetler, Türkiye içerisindeki kurumların çok hızlı şekilde yapay zekayı kendi uygulamalarına, hizmetlerine, servislerine dâhil edebilmelerini sağlıyor.” diye konuştu.

Siber saldırı ve güvenliği hakkında bilgiler veren Siber Güvenlik Uzmanı Alper Başaran ise konuşmasında siber güvenliğin sürekli değişen ve gelişen bir alan olduğunun altını çizdi. İnsanların sosyal medya hesaplarının nasıl ve ne tür yöntemlerle hacklendiğine dair açıklamalarda bulunan Başaran, internet kullanan herkesin bir şekilde siber saldırılara maruz kalabileceğini söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başaran, “Kendinizi sürekli geliştirin. Kendiniz üzerinde okulunuz veya işiniz için çalıştığınızdan daha fazla çalışın. Zamanın değerini anlayın. Sektörle ilgili sertifikalar ve eğitimler alın. Bir şeylerin değişmesi için sizin değişmeniz gerekiyor.” diye konuştu.

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