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Karabüklü sporcular kayakta ilk madalyalarını aldı

İHA

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu 2.Etap yarışmasında Karabük'ten iki sporcu bronz madalyanın sahibi oldu.

Karabüklü sporcular kayakta ilk madalyalarını aldı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen Kayaklı Koşu 2.Etap yarışmasında Karabük’ten iki sporcu bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye'nin 53. Kayak Merkezi olan Keltepe Kayak Merkezinin hizmete sunulması ile kayak sporu kentte önem kazanmaya başladı. Kayak sporunun Karabük’te yaygınlaşması ile beraber kayak branşında yarışan sporculardan dereceler gelmeye başladı. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 29 Şubat 02 Mart 2020 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen Kayaklı Koşu 2. Etap yarışmasının ilk gününde Safranbolu Belediyespor Sporcusu K. Akif Güler dördüncü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmanın ikinci gününde ise Abdulsamet Yılmaz üçüncü, K. Akif Güler dördüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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