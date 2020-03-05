Karabüklü sporcular kayakta ilk madalyalarını aldı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen Kayaklı Koşu 2.Etap yarışmasında Karabük’ten iki sporcu bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin 53. Kayak Merkezi olan Keltepe Kayak Merkezinin hizmete sunulması ile kayak sporu kentte önem kazanmaya başladı. Kayak sporunun Karabük’te yaygınlaşması ile beraber kayak branşında yarışan sporculardan dereceler gelmeye başladı. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 29 Şubat 02 Mart 2020 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen Kayaklı Koşu 2. Etap yarışmasının ilk gününde Safranbolu Belediyespor Sporcusu K. Akif Güler dördüncü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmanın ikinci gününde ise Abdulsamet Yılmaz üçüncü, K. Akif Güler dördüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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