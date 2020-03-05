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Başkan Vergili gündemi değerlendirdi Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: “Milletvekillerini ve KARDEMİR’dekileri uyarıyorum”

İHA

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdi.

Başkan Vergili gündemi değerlendirdi Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: “Milletvekillerini ve KARDEMİR’dekileri uyarıyorum”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdi.
Karabük Üniversitesi Uçuş Eğitim Pisti Projesi’nin dün gerçekleştirilen Genel Meclis Toplantısı’nda oy çokluğu ile onaylandığını belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Karabük menfaatine çalışmaların yapılmadığı tarafımdan gözlemlenmekte ve bu da bana büyük bir üzüntü vermektedir. Dünkü genel meclis toplantımızda Karabük’te yapılacak bir eğitim pisti ile ilgili bir oylamada iyi bir ittifakla daha önce de aynı şeyi Safranbolu tarafına yapacağımız Spor Vadisi ile ilgili yatırımda reddedilmesinde yine İYİ Parti Genel Başkanı olarak değil de Kenan Karabacak ve AK Parti’nin ittifak içerisinde çalıştığı gözlemlenmekte. Biz ne kadar bilimsel veriler ortaya koysak da olay hiç incelenmeden, irdelenmeden alınmış grup kararları ile oy çokluğuyla bu havaalanı oylanmıştır” dedi.
“Kararı gerçekleştirmeleri Karabük’te her türlü baskıyı uygulayacağım”
Bu hava alanının yapımına Karabük Belediyesi olarak engel olmayacaklarını ifade eden Vergili, “Bura ile ilgili bir yatırımcı olduğundan bahsediyorlar. Benim görmüş olduğum kadarıyla buranın maliyeti 200 Milyon TL’nin üstünde. Yalnız özel uçakların inebileceği bir eğitim pisti olmuş olur. Şuana kadar da üniversitenin bir eğitim pisti yok. O mezunları da nasıl veriliyorlar onu da bilmiyorum. Biz bundan sonra bu işin tamamen takipçisi olacağız. Kesinlikle bu havaalanının yapımına Karabük Belediyesi olarak engel olmayacağız. Bunun yapılması ile ilgili ısrarcı olan grup toplantısından milletvekillerinin de haberi vardır. Alınan bu kararı gerçekleştirmeleri için gerekli her türlü baskıyı uygulayacağım. Size şunu söyleyeyim buradan kamunun 1 kuruş parasını harcatmamak için ne gerekiyorsa o gayreti sarf edeceğim. Çünkü İl Özel İdarenin kaynaklarının böyle bir yatırıma aktarılması bana göre söz konusu. 1 milyon metreküplük vasıflı dolgunun yapılması gerekiyor burada. Bin 200 metrelik pist için Karabük’e hiçbir faydası olmayacak. Böyle bir hava alanı yapılması için taahhüdü veren kişinin bunu yapması için Karabük’te her türlü baskıyı uygulayacağım” diye konuştu.
“Üniversite siyasetçilerin çöplüğü değildir”
Karabük’teki siyasilerin üniversiteden el çekmesi gerektiğini dile getiren Başkan Vergili, “Üniversite siyasetçilerin çöplüğü değildir. Karabük Üniversitesi’nden el çektikleri zaman, gelişimini, büyümesini, dünya çapında söz sahibi olmasını tamamlayacağına canı gönülden inanıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde gelişmiş üniversitelerde kampüs dışında eğitim yapılmaz. Oraya yapılacak masrafla kampüs içerisinde yerleri mevcut. Karabük Belediyesi 2009 senesinde onlara 4 bin dönümlük üniversite arazisi ayırdı. Burada istedikleri gibi yer temin edip Adalet Meslek Yüksekokulu yapılabilirlerdi. Bu da siyasilerin üniversiteyi çöp olarak görmeleri, çöplerini atmalarıdır” ifadelerine yer verdi.
“Tutarsız bir meclisle bugüne kadar Karabük Belediyesi olarak iş yapmadık”
Bugüne kadar uyum içerisinde çalıştıklarını kaydeden Vergili, “AK Partili, Doğru Yol Partili arkadaşlarımızla çalıştık ama bu kadar tutarsız bir meclisle bugüne kadar Karabük Belediyesi olarak iş yapmadık. Karabük Belediyesi bizim işlerimizi engelleyebilir. Karabük Belediyesi yapacağımız hiçbir işi engelleyemez. Bana meclis iş yaptırmadı diye de Karabüklülere hiçbir zaman bahane ve gerekçe olamaz. Verdiğim sözler tek tek yerine gelecektir. Ama onların bu şekildeki tavırları, düşünceleri Karabük’ün gelişimine çok etken olur. Daha önce yapmış olduğu yanlış kararlar gibi Karabük’ü biraz daha geri getirir” şeklinde konuştu.
İktidar partisinin Karabük’te gerek İYİ Parti gerekse CHP ile çok güzel ilişkileri devam ettiğini açıklayan Vergili, “Tabi bu beni hiçbir zaman ilgilendirmiyor. Çünkü ben hiçbir zaman yapmış olduğum icraatlar içerisinde sen İYİ Partilisin, sen CHP’lisin, AK Partilisin diye bir ayrım olmadı. Karabük’ün çevresindeki tüm belediyelere bir miktarda olsa yardımcı olmaya çalıştık. Bunda da parti ayrımı yapmadık. Ama şuanda partizanlığın en üst seviyeye çıktığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi.
Karabük’te son 1 yıl içerisinde kopukluğun had safhaya ulaştığını vurgulayan Vergili şunları söyledi: “Karabük Valiliği, KARDEMİR ile çalışmalarımız had safhaya ulaşmış durumda. İttifak halinde olduğumuz iktidar partisi her konuda önümüze engel çıkarmaya gayret ediyor. Milletvekilleri hiçbir şey yapmadığı halde Karabük’te ilçe kongrelerinde lafı eveleyip geveleyip lafı sonunda bize getirmektedir. O cümlelerden herkesin anladığı belli. Herkesin neler söylediği kime söylendiğini bilmekte. Bu milletvekili kardeşlerimiz bugüne kadar Karabük’te görev süreleri içerisinde şu işlerden ilgili ne yapmışlarda açıklama yapmışlar. Seçimlerde kendilerinden 200 dönüm arazi istedim fabrika kurmak için. Ben bunu propaganda malzemesi olarak kullanmadım. Ciddi olarak istedim. Ne cevap verildi ne de bununla ilgili en ufak bir girişim oldu. Buradan net olarak söylüyorum Eskipazar Organize Sanayi ile ilgili hiçbir ilerleme sağlayamazlar. Öncelikle bu kanuna uygundur, değildir diyerekten bu programın içerisinde Karabük Belediyesini dışarı çıkardılar. Siyasi olarak yaptılar bunu. Oraya o kadar yetersiz bir müdür götürdüler ki o müdürle organize sanayi bölgesinde en ufak bir ilerleme sağlayamazlar.”
“Milletvekillerini ve KARDEMİR’dekileri buradan uyarıyorum”
“Bugün 90 milyonluk kar açıklayan Karabük’te onların ölçeğini 6 da 1’i olan kuruluşlardan 78 tane firma vardır” diyen Vergili, “Kendileri bir rapor hazırladılar. Demirçeliğin gelişimi için bir rapor değil. Journal, ihbar, istismar üzerine hazırlattıkları bir rapor var. Ellerindeki raporu adım adım uygulamaktadırlar. O raporun sonucunda raporda geçen arkadaşlarımızdan MHP’li arkadaşlarımızdan biri görevden alındı. Şuanda içeride o raporda ismi geçen iki arkadaşımız kaldı. Biri tamamen pasifize edildi. Çok yakında da iş akidelerinin feshedileceğini düşünüyorum. Bunun bedelini ödeyemeyecek demir çelik. Yönetimin veya Bağımsız Yönetim Üyelerinin işi KARDEMİR’i maksimum seviyelerde kar’a ulaştırmak. Hisse senedi sahiplerinin haklarını korumak. İçeride yapılanmak değil, siyasi yapılanma değil. Siyaset programı yapmak değil. Bu şekilde program yaptıkları müddetçe de karşılarında sonuna kadar beni bulacaklar. Milletvekillerini ve demir çeliktekileri buradan uyarıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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