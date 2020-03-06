8 Mart Dnya Kadınlar Günü

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Polat, şunları kaydetti:

"Hayatın tüm alanlarında her türlü fedakarlığı göstererek, toplum yapımızı şekillendiren ve ülkemizi daha da ileriye taşıyacak nesilleri yetiştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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