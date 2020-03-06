Minik Mustafa'nın hayalleri gerçek oldu

Karabük'te, ileri derecede yürüme ve görme problemi yaşayan küçük Mustafa'nın öğretmeni Fatma Çetin'in Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye yazdığı mesajın ardından 9 yaşındaki Mustafa Gülbay'ın hayalleri gerçekleşti.

Öğretmen Fatma Çetin, Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye, "İyi akşamlar diliyorum. Ben evde eğitim öğretmeni Fatma Çetin. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’na bağlı evde eğitim alan Mustafa adında bir öğrencim var. Kendisi yürüme ve ciddi derecede görme problemi yaşıyor. En büyük hayallerinden biri, çocukların sürdüğü akülü bir arabasının olması. Aile maddi sıkıntılar yaşıyor. Onun için Mustafa’nın bu hayalini gerçekleştirmesi mümkün değil. Mustafa 8 yaşında ve hiç doğum günü kutlanmamış. Bu hafta salı günü doğum günü partisi yapacağım ona. Sizlerin belediye olarak ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyorum. Mustafa’nın akülü oyuncak araba hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olursanız çok sevinirim. Olamazsanız da canınız sağ olsun" mesajı attı.

Öğretmenin bu mesajına duyarsız kalmayan Karabük Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin talimatıyla kısa sürede harekete geçti ve Mustafa’nın hayalleri gerçek oldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, "Bugün başkanımızın değerli eşleriyle bir hayali gerçekleştirmek için buraya geldik, evde eğitim gören yavrumuzun öğretmeni başkanımıza bir mesaj yolladı ve bir çocuğumuzun bir hayalinin olduğunu söyledi. Başkanımız bu konularda çok duyarlı, yardım severlerimizin de desteği ile bu isteği yerine getirdik. Bugün çocuğumuz çok mutlu oldu, bizde çok mutluyuz" dedi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin eşi Emine Vergili ise, "Gerçekten çok duygulandım, Seher Berker başkandan da Allah razı olsun, böyle güzel çalışmalar yapıldıkça Karabük’te çok güzel şeyler olacak" diye konuştu.

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