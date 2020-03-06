Arı kovanları yandı

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te boş arazideki 20 arı kovanı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binlerce arı öldü.

Karabük 5000 Evler Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan Numan K.'ye ait arı kovanları bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede 20 kovanı da saran yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını kısa sürede söndürüldü. Yangında, 20 kovanın içinde bulunan binlerce arı öldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-03-06 18:49:10



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