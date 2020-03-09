Safranbolu'da "Genç Gönüllülerle Dijital Dünyaya" Projesi

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği "Genç Gönüllülerle Dijital Dünyaya" Projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından robotik kodlama eğitimi verildi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, projenin Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yapıldığını söyledi.

İnsansız teknolojinin baş döndürücü şekilde ilerlediğini, bu ilerleme karşısında çocukların donanımlı hale getirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Gümüş, "Çocuklarımıza robotik kodlamayı, yapay zeka çalışmaları sürecini teorik ve pratik anlatıyoruz. Bu konuda projelerle tüm öğrencilerimize farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Gelecekte fabrikalardan tutun da birçok yerde artık insansız araçlar hizmet verecek" dedi.

Çocukları dünya ile rekabet edebilecek yetkinlikte yetiştirmeye çalıştıklarını aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Bizlerin dünyadaki bu hızlı dijital dönüşüme ayak uydurması ve her şeyin teknolojik çağa adapte olduğu bilinciyle hareket ederek, öğrencilerimizi dünya ile rekabet edebilecek yetkinlikte yetiştirme gayretindeyiz. Bu tür projeler yoluyla eğitim alan gençlerimiz yakın gelecekte yerli ve milli bir çok projelere imza atacaklardır. Öğrencilerimize fırsatlar sunulduğu da başaramayacakları hiç bir şey yoktur. Bizler geleceğimiz gençlerimize güveniyoruz."

Gümüş, projeleri uygulayan idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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