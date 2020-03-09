Karabük’te 100 kilometrelik "fırtına" uyarısı

Karabük Valiliği, kent için 100 kilometreyi bulacak olan fırtına noktasında uyarıda bulundu.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yarın gece saatlerinden itibaren güney yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (5080 Km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 Km/saat) beklendiği belirtildi.
Açıklamada, “Oluşabilecek fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
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