Karabük’te 100 kilometrelik "fırtına" uyarısı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Karabük Valiliği, kent için 100 kilometreyi bulacak olan fırtına noktasında uyarıda bulundu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yarın gece saatlerinden itibaren güney yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (5080 Km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 Km/saat) beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Oluşabilecek fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.