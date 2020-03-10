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Karabük'te trenle 117 bin yolcu taşındı

İHA

Karabük Gar Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 5 milyon 201 bin 613 ton yük ve 117 bin 657 yolcu taşıması gerçekleştirildi.

Karabük'te trenle 117 bin yolcu taşındı

Karabük Gar Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 5 milyon 201 bin 613 ton yük ve 117 bin 657 yolcu taşıması gerçekleştirildi.
Kurum denetimleri kapsamında Karabük Gar Müdürlüğünü ziyaret eden Karabük Valisi Fuat Gürel, DDY İşletme Müdürü Hakan Göyneksiz, Gar Müdürü Aydın Çeştepe ve kurum personeli tarafından karşılandı.
Karabük Gar Müdürlüğünün tarihçesi, Devlet Demiryollarının yapılanması, misyon ve vizyonu hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan Gar Müdürü Çeştepe, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünün 8 bölge müdürlüğü olarak yapılandığı ülkenin 7 büyük limanında da müdürlükleri bulunduğunu söyledi.
Ankara’da bulunan 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı IrmakZonguldak hattının 293 kilometresinde bulunan Karabük Gar Müdürlüğünün 1932 yılında yapıldığını, 1935 yılında hattın açılışı gerçekleştirildiğini belirtti. 12 bin 532 kilometrelik demiryolu ağının 119 kilometrelik kısmı il sınırları içerisinde bulunduğunu aktaran Çeştepe, müdürlük olarak 159 bin 729 metrekare işletme sahası üzerine konuşlandıklarını kaydetti.
İl sınırları içerisinde bulunan demiryolu ağının, Zonguldak yönünden Kayadibi İstasyonu ile başlayıp, Çankırı yönünden İsmetpaşa istasyonu ile bittiğini ve Yeşil Yenice ile Eskipazar İstasyonlarının da bulunduğunu vurgulayan Çeştepe, yolcu taşımacılığının KarabükZonguldak arasında yapıldığından karşılıklı olarak bu taşımacılığın 4 yolcu treni ile gerçekleştirildiğini, yol çalışmaları nedeni ile KarabükÇankırı yolcu trenlerine ara verildiğini, KarabükZonguldak arasında çalışan trenler için 2019 yılı içerisinde 117 bin 657 adet bilet satıldığını belirtti.
Yük taşımacılığı 9 milyon tona çıkacak
Filyos Llimanı'nın açılmasının taşınan yük sayısı ve çeşitliliğine olumlu katkı yapacağını anlatan Çeştepe, taşımanın 9 milyon tona çıkması planlandığını ifade ederek, yük taşımacılığının ZonguldakKarabükÜlkü arasında karşılıklı 6 tren, ÇankırıKarabük arasında karşılıklı 10 tren ile yapıldığını, özellikle KARDEMİR'in hammadde taşımalarının büyük bir kısmının TCDD taşımacılığa ait trenlerle gerçekleştirildiğinden yük taşımacılığının bölge için büyük bir öneme sahip olduğunu, 2019 yılında 5 milyon 201 bin 613 ton taşıma gerçekleştirildiğini, miktarın TCDD’nin gerçekleştirdiği taşımaların yaklaşık yüzde 18'ine tekabül ettiğini belirtti.
Yurtdışı taşımalarının TürkiyeAvrupa, TürkiyeOrta Doğu ve TürkiyeOrta Asya ülkelerine yapıldığını bölgeden de bu kapsamda özellikle İran'a ihracat yapılarak yurtdışı taşıma gerçekleştirildiğini açıklayan Çeştepe, 2019 yılında toplam 2 bin 176 ton muhtelif yük vagonlar ile yurtdışına taşınarak 507 bin 701,97 lira gelir elde edildiğini söyledi.
Mevcut demiryolu şebekesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilebilmesi için yürütülen yatırımlara paralel olarak yeni yatırımlara devam edildiğini, IrmakKarabükZonguldak hattının rehabilitasyonu projesi kapsamında Avrupa Birliği'nden temin edilen kaynakla sinyalli hale getirildiğini aktaran Çeştepe, ayrıca aynı hattın elektrifikasyonu hale getirilmesi için projelendirilme çalışmalarında devam ettiğini kaydetti.
Karabük şehir merkezin de demiryolu üzerinden üst geçit yapılması çalışması ile Çayan Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarından karşıya geçiş için alt geçit inşaatının tamamlandığını anlatan Çeştepe, il sınırları içerisinde bulunan duraklara bekleme yeri yapılması işi de başladığını KarabükİsmetpaşaEskipazar istasyon binalarının restorasyon projesi kapsamında yenileme çalışmalarına 2020 yılında başlanacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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