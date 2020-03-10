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Korona virüsle etkin mücadele kararları

İHA

Karabük'te düzenlenen İl İdare Şube Başkanları toplantısında korona virüs (Kovid2019) ile etkin bir mücadele çalışmalar hızlandırıldı.

Korona virüsle etkin mücadele kararları

Karabük'te düzenlenen İl İdare Şube Başkanları toplantısında korona virüs (Kovid2019) ile etkin bir mücadele çalışmalar hızlandırıldı.
2020 yılının ilk İl İdare Şube Başkanları toplantısı Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında Polisevi'nde yapıldı.
Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ile koordinasyonun önemini belirten Gürel, alınan kararlarla ilgili bilgi verdi. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 'kamu kurumlarına ait araçlarını kullanan, yakın koruma, harekat, tatbikat, devriye görevi ifa eden veya olaylara müdahale eden askeri ve genel kolluk görevlilerinden sürücü ile yolcu konumunda bulunanların da emniyet kemeri kullanmaları' talimatlandırıldığını ve takibinin yapılacağını ifade eden Gürel, "Ölüm ve yaralanmalarının önlenmesi ve diğer yol kullanıcılarına emniyet kemeri kullanımı konusunda örnek olunması amacıyla, ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinde kullanılan tüm araçlarda sürücü ile yolcular emniyet kemeri kullanacaklardır" dedi.
Korona virüsü ile etkin mücadele
İl Sağlık Müdürlüğünce korona virüsüne yönelik gerekli tedbirlerin alındığını ve sürecin iyi yönetildiğini aktaran Gürel, "Halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, okullarda, hastanelerde, üniversitelerde, toplu taşıma araçlarında, tüm kamu kurumlarımızda virüs ve bakteri yayılımını önleyici dezenfekte edici tedbirler ilgili kurumlar tarafından alınıyor ve alınmaya devam ediyor. Bu sebeplerden dolayı Sağlık Müdürümüze ve ekibine ve ilgili kuruluş yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada, sağlık birimlerimizin Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün emir talimatlarını ivedi olarak yerine getirmesi, sağlık personeline konu hakkında eğitim verilmesi, bulaşıcı hastalıklarda mücadelede faaliyetlerini yürüten Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığının talimatları doğrultusunda hareket edilmesi, yayınlanan afişlerin kamu kurumlarındaki duyuru panolarına ve özellikle halkımızın yoğun olduğu yerlere asılması, etkin bir mücadele için halkımızın doğru bir şekilde bilinçlendirilmesinin sağlanması, halkımızı panik durumuna sürükleyecek, asılsız haberlerin önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumlarca gerekli tedbirin alınması kararlaştırıldı" diye konuştu.
Mevsim şartlarının getirdiği sağlık sorunlarına karşı hastaneler ve sağlık kuruluşlarında gerekli hazırlıkların yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiğini vurgulayan Gürel, hasta sayısındaki artışa ilişkin gerekli önlemlerin alınması, obeziteye karşı öğrencilerin bilinçlendirilmesi, okul kantinlerinde sık sık denetimlerin yapılması, yasak olan yiyecek ve içeceklerin satışının engellenmesi, ayrıca bu konunun görsel ve yazılı medya kanalı ile duyurularak toplumun aydınlatılması, okullarda ve toplu yaşam alanlarında salgın hastalık risklerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasını karalaştırdıklarını kaydetti.
Sorunlara etkin müdahale
Gürel, ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediye ekiplerince gıda güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, yürütülen rutin denetimlerin yanında özellikle toplu tüketim yerleri, ramazan çadırları, toplu iftarların yapıldığı yerler ve bu yerlere yemek sağlayan şirketler ile tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan yerlerin denetimlerine ağırlık verileceğini anlatan Gürel, şunları kaydetti:
"Afet riski olan bölgelerde gerekli tedbirlerin şimdiden alınması, özellikle AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin doğal afet meydana geldiği an ve özellikle afet sonrasında afet bölgesine en kısa sürede aktif şekilde müdahale de bulunulabilecek şekilde olması, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hasarlı binaların tespit edilmesi, halkımızın güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için hasarlı binaların güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüm projesi kapsamında değerlendirilmesi, böylece yaşanabilecek büyük bir deprem felaketinde olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi kararları alındı. Yine mevsim geçişleri sebebiyle meydana gelebilecek sel, heyelan ve benzeri doğal afetler için ilgili kurumlarımızın gerek altyapı yönünden gerekse sahada süratli etkin ve net sonuç alacak müdahalelerde bulunulabilmesi açısından hazırlıklı olunması gerekiyor. Daire amirlerinin ve memurların, hizmet etme yükümlülüğü olduğu Karabük halkına en iyi şekilde hizmet vermesi, bu konuda gerekli gayret ve hassasiyetin gösterilmesi ve her konuda adil davranılması, işlerin hızlı şekilde yapılıp bitirilmesi, vatandaşa iyi davranılması, yardıma muhtaçların koruyup kollanması, başta emniyet ve jandarma olmak üzere kolluk kuvvetlerimizce güven ve huzur ortamının sağlanmasındaki hassasiyetin devam etmesi, turizm sezonunun yaklaşması ile birlikte turistlerimizin yoğun olarak ziyaret ettiği noktalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, planlanan yatırımların takip edilip, süratli şekilde süreçlerin hayata geçirilmesi, kurumların tertip ve düzenine dikkat edilmesi gibi konularda kurum amirleri ile istişarelerde bulunuldu ve talimatlar verildi."
İl İdare Şube Başkanları toplantısı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ile sona erdi.
Toplantıya, Vali Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcıları Muhittin Gürel ve Barboros Baran, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

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