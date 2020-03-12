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Pizzacıda çalışan eşini vurdu 

DHA

Pizzacıda çalışan eşini vurdu 


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y. (41), eşi Vildan Y.´yi (37) çalıştığı pizza dükkanında tabancayla vurarak ağır yaraladı. 
Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Yonca Sokak´ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.Y., eşi Vildan Y.´nin çalıştığı pizza dükkanına geldi. A.Y., burada eşi Vildan Y.'ye tabancayla ateş etti. Başına kurşun isabet eden Vildan Y. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Vildan Y., ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı.
Olay sonrası kaçan A.Y., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-03-12 08:17:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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