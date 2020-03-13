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Sürücünün ölüme terk ettiği eşek tedavi altına alındı

İHA

Karabük'te bir sürücünün seyir halinde iken aracı ile çarpıp ölüme terk ettiği eşek, tedavi altına alındı.

Sürücünün ölüme terk ettiği eşek tedavi altına alındı

Karabük’te bir sürücünün seyir halinde iken aracı ile çarpıp ölüme terk ettiği eşek, tedavi altına alındı.
Olay iki gün önce KarabükEskipazar Karayolu Cumayanı köyü mevki’inde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç Karabük istikametine seyir halindeyken kara yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan eşeğe çarpıp, ölüme terk edip olay yerinden uzaklaşmıştı.
Ayağa kalkamayan ve durumu içler acısı olan hayvan İl Özel İdaresi ekipleri tarafından alınarak, Karabük Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ne teslim edildi. Kazadan dolayı aşırı sıvı kaybı yaşayan eşeğe sıvı elektrolit tedavisine başlandı. Çarpmanın etkisiyle yüz bölgesinde çok sayıda deformasyon olan hayvana yaklaşık 20’ye yakın dikiş atıldı.

“Hayvandaki kanamayı durdurduk”
Karabük Belediyesi Veteriner Hekimi Selim Korkmaz, vitaminlerle hayvanın desteğini ve enerjisini toplamasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, “İki gündür iç kanama yönünde bir tedavi vardı. Muhtemelen iç kanama şüphesi kalmadı. Hayvandaki kanamayı durdurduk. Ön ve arka ayaklarında bir topallık var. Bunun da gün geçtikçe düzeleceğini düşünüyoruz” dedi.

“Sahibi çıkarsa sahibine vereceğiz”
Korkmaz, eşeğin birkaç gün daha gözetim altında bulunacağını ifade ederek, “Belediyemize ait mezbahadaki padok kalanlarını alacağız. Üstü kapalı noktalara. Ardından akıbeti hakkında, sahiplendirme mi olur bakacağız. Sahibi çıkarsa sahibine vereceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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