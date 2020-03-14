Karabük´te 2 ev alev alev yandı 

Yasin ALDEMİR /KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, Şenol Korkut´a ait tek katlı evde çıkan yangın, yanında bulunan eve de sıçradı. Yangında, 2 ev kullanılmaz hale geldi.
Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi´nde Şenol Korkut´a ait tek katlı evde gece saatlerinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın, yanındaki İbrahim Ulusoy´a ait eve de sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-03-14 10:14:54
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