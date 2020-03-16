Safranbolu'da dezenfektasyon çalışması

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dezenfektasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri otobüsler, minibüsler, duraklar, camiler, kamu kurumları ve umumi açık yerler dışında, kamu kuruluşları ve hizmet binaları da belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Rutin olarak kaymakamlık binası, İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Kütür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, SAKEM, adalet sarayı, Emniyet Müdürlüğü, camiler, belediye binaları ve çeşitli kamu kuruluşlarında da dezenfektasyon çalışmaları yaptıklarını ifade eden Köse, "Ülkemizde tespit edilen vakalar sonrası bizler elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Fakat vatandaşlarımızın da hijyen konusunda hassas olmaları, mecbur kalmadıkça toplu alanlara gidilmemesi önemlidir. Özellikle korona virüsünün etki alanı olan yaşlılarımızın daha da çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

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