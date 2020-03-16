Safranbolu'da dezenfektasyon çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Safranbolu'da dezenfektasyon çalışması

İHA

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dezenfektasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Safranbolu'da dezenfektasyon çalışması

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dezenfektasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri otobüsler, minibüsler, duraklar, camiler, kamu kurumları ve umumi açık yerler dışında, kamu kuruluşları ve hizmet binaları da belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.
Rutin olarak kaymakamlık binası, İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Kütür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, SAKEM, adalet sarayı, Emniyet Müdürlüğü, camiler, belediye binaları ve çeşitli kamu kuruluşlarında da dezenfektasyon çalışmaları yaptıklarını ifade eden Köse, "Ülkemizde tespit edilen vakalar sonrası bizler elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Fakat vatandaşlarımızın da hijyen konusunda hassas olmaları, mecbur kalmadıkça toplu alanlara gidilmemesi önemlidir. Özellikle korona virüsünün etki alanı olan yaşlılarımızın daha da çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Safranbolu Belediyesi e-dershane hizmeti verecek
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi e-dershane hizmeti verecek
TSO'dan haksız fiyat artışına disiplin kuruluyla önlem
YEREL HABERLER TSO'dan haksız fiyat artışına disiplin kuruluyla ...
TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Niğde Anadolu FK: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Niğde Anadolu ...
Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı Kongrede yaşanan kavgada üç kişi yaralanırken, kongre iptal edildi
YEREL HABERLER Verem Savaş Derneği kongresinde kavga çıktı Kongrede ...
(Özel) Futbolda Özkaynak Projesi başladı Futbol antrenörü Ahmet Ayvaz: “Futbolun dışında eğitimler de vereceğiz”
YEREL HABERLER (Özel) Futbolda Özkaynak Projesi başladı Futbol ...
Karabükspor 3. Lig’e düştü
YEREL HABERLER Karabükspor 3. Lig’e düştü
Futbolcular maça dezenfekte edilerek çıktı
YEREL HABERLER Futbolcular maça dezenfekte edilerek çıktı
(Görüntülü) Karabük'te 2 ev alev alev yandı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük'te 2 ev alev alev yandı 
(Özel) Arazisini satıp öğrenciler faydalansın diye tıp koleksiyonu oluşturdu Beyin cerrahının koleksiyon tutkusu arazi sattırdı KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Uzman Dr. Abdullah Emre Taçyıldız: “Buradan bir iki öğrenci dahi ilham alırsa benim için her şeye ve maddi giderlere değecektir”
YEREL HABERLER (Özel) Arazisini satıp öğrenciler faydalansın diye ...
KBÜ Rektörlüğü: "Yabancı öğrenci ve akademisyenlerin hastalığı taşıma ihtimali bulunmuyor"
YEREL HABERLER KBÜ Rektörlüğü: "Yabancı öğrenci ve akademisyenlerin ...
3 Nisan etkinlikleri iptal edildi
YEREL HABERLER 3 Nisan etkinlikleri iptal edildi
Karabük'te hayırseverlik protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Karabük'te hayırseverlik protokolü imzalandı
Sosyal medyadaki asılsız "Korona virüs" haberlerine dikkat çekildi
YEREL HABERLER Sosyal medyadaki asılsız "Korona virüs" haberlerine ...
Yola düşen paraları toplayıp gitti Yola düşen 300 lirayı alıp giden kimliği belirsiz kişi güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Yola düşen paraları toplayıp gitti Yola düşen 300 ...
Karabük´te 2 ev alev alev yandı 
YEREL HABERLER Karabük´te 2 ev alev alev yandı 
Karabük’te huzur evi ve çocuk evleri tren garı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Karabük’te huzur evi ve çocuk evleri tren garı ...
Safranbolu TSO’dan fahiş fiyat uyarısı
YEREL HABERLER Safranbolu TSO’dan fahiş fiyat uyarısı
Karabük’te işçi evleri alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Karabük’te işçi evleri alevlere teslim oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X