ESOB Başkanı Tümen: “Küçük işletmelerin devlet bankalarına olan borçları ertelenmeli”

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, korona virüsün esnafları zor duruma soktuğunu belirterek, esnafın kredi borçlarına esneklik getirilmesi gerektiğini söyledi.

Esnaf sanatkarların korona tedbirlerinden olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, “Çarşılar, sokaklar boş. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kahvehaneler, kafeler, internet, nargile kafeler, hamamlar, çay bahçelerinin çalışmaları bir süre durduruldu. İnsanlar büfelere, lokantalara, pastanelere, pide salonlarına gitmiyor. Taksiler, minibüsler boş dolaşıyor. Esnaf sanatkarların işleri düştü, gelirleri dip seviyelere geldi ama kira, vergi, kredi, elektrik, SGK ödemeleri aynen devam ediyor. Esnaf sanatkarlar vicdani bir şekilde iş yerleri kapalı da olsa yanlarında çalışan insanların ödemelerini de aksatmamak durumundadırlar. Dolayısıyla, hiç olmazsa devlete olan ödemelere, devlet bankalarına olan kredi borçlarına esneklik getirilmeli, genelge ile faaliyetleri durdurulan üyelerimize kredi ve finans desteği verilmeli, kesimin rahat nefes alması sağlanmalıdır. Ayrıca okul kantinleri gibi kamu kiracısı olan esnafımız var. Kamu, yerel yönetim ve vakıf kiracısı, belediye kiracısı üyelerimizin kira ödemeleri hiç olmazsa bir süre dondurulmalı’ dedi.

“Küçük işletmelerin devlet bankalarına olan borçları ertelenmeli”

Korona virüsünün Türkiye’yi de tehdit etmesiyle alınan tedbirlerin özellikle küçük işletmeleri zor duruma soktuğuna değinen Başkan Tümen, “Alınan tedbirleri son derece yerinde buluyoruz, sağlık her şeyin başında gelir. Ancak ticaret dünyasının, ekonominin de süreci en az hasarla atlatması için bazı önlemler düşünülmeli. Bir süredir insanların yaşam tarzı değişti. Sokağa çıkmaya bile çekinir, işlerini evden bilgisayar başında halleder, mümkün olduğunca çevre ile olan ilişkilerini sınırlar hale geldiler. AVM’ler, büyük işletmeler bir şekilde olağanüstü durumun üstesinden gelebilir. Ancak sermayesi sınırlı olan esnaf sanatkarlarımız büyük işletmelerin dayanma gücüne sahip değil. Korona ile mücadelenin parçası küçük işletmelerin hiç olmazsa devlete olan vergi, SGK primi ödemeleri, devlet bankalarına ve kefalet kooperatiflerine olan borçları ertelenmeli veya kolaylaştırılmalıdır. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile çalışması bir süre durdurulan meslek kolları ve yan sektörleri için özel teşvik ve finans imkanları hayata geçirilmelidir. Sıfır faizli, uygun geri dönüşlü kredi imkanları sunulmalıdır. Esnaf kesimi için planlanacak önlemler de virüs ile mücadelenin bir parçası olarak düşünülmelidir. Önlem alınmadığı takdirde korona virüsünden korunalım derken esnaf sanatkarları uçurumun eşiğinden kurtaramayacak hale gelebiliriz. Bu taleplerimizi konfederasyonumuza ve ilgili bakanlıklara da ilettik. Esnaflarımızda, cumhurbaşkanımızdan destek açıklamaları beklemektedir” diye konuştu.

Tüketicilere de çağrıda bulunan Tümen, alışverişi esnaftan yapmaları gerektiğini, esnaf sanatkarların gereken tedbirleri aldığını da hatırlatarak şunları söyledi: “Merkezde ve ilçelerde toplu ulaşım yapan ticari araçlarımız, gıda işi ile uğraşan işletmelerimiz, toplum sağlığını doğrudan etkileyen meslekleri icra eden esnaf sanatkarlarımız araçlarını, iş yerlerini bağlı bulundukları odaların öncülüğünde ilaçladı, dezenfekte etti. Bundan sonra da tedbir almaya devam edecek. Halkımız içi rahat bir şekilde esnaf sanatkarlardan hizmet almaya devam edebilir. Minibüslerimiz, taksilerimiz güvenli. Kapalı ortamlarda bulunan ve hava sirkülasyonu yetersiz kalan AVM’ler yerine tüketicileri esnaf işletmelerin yoğun bulunduğu, gereken önlemlerin alındığı, üstü açık alışveriş merkezi niteliğindeki çarşılarımızdan alışveriş yapmaya, daha güvenli şekilde ihtiyaçlarını karşılamaya davet ediyoruz.”

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