Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Karabük´te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz´ın cenazesi, hastane morgundan alınıp, Esentepe Yeşil Camii´ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına Yılmaz´ın ailesi ve yakınları katıldı. Vildan Akkaya Yılmaz´ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü 5000 Evler Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-03-17 17:40:42
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