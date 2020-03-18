7 il için kar uyarısı

Karabük Valiliği tarafından Bolu, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18.03.2020 gün ve 93 sayılı meteorolojik uyarısında; yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (520 santimetre) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

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