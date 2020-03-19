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AK Parti'den İl Sağlık Müdürü Sarı'ya ziyaret

İHA

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan yeni tip korona virüs (Kovid19) ve alınan önlemler tedbirler hakkında bilgi aldı.

AK Parti'den İl Sağlık Müdürü Sarı'ya ziyaret

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı’dan yeni tip korona virüs (Kovid19) ve alınan önlemler tedbirler hakkında bilgi aldı.
Çin’in Vuhan şehrinde görüldükten sonra dünya geneline yayılan ve pandemi olarak nitelendirilen korona virüs ile mücadele Türkiye’de de yurdun dört bir yanında büyük bir titizlikle sürdürülüyor. AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'yı ziyaret ederek yeni tip korona virüs hakkında bilgi aldı.
İl Başkanı Altınöz, insanların sağlık personellerine güvenmesi ve mümkün olduğunca yardımcı olması gerektiğini hatırlatarak, kamuoyunda başlatılan "Evde kal!" çağrısını yineledi. Vatandaşlara çağrıda bulunarak sağlık personeline güven duymalarını söyleyen Altınöz, "Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. Alınan ve tavsiye edilen tedbirlerin tamamı hem kendimizin hem de diğer insanların sağlığını koruma amaçlıdır. Kovid19 hastalığından en iyi korunma yöntemi herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Hiç kimse, bencilliği veya özensizliği sebebiyle, tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Toplumun tamamının sağlığı ve huzuru için bireyler olarak her birimizin fedakarlıkta bulunma sorumluluğu vardır. Dünyadaki diğer ülkeler gibi Türkiye'deki tedbirler de salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır. Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz. Bu süreçte en çok hassasiyet göstermemiz gereken husus, bireysel temizliğimize ve diğer insanlarla olan mesafemize dikkat etmektir" dedi.
"Gönül selamı verelim"
Türklerin sevgisini dokunarak göstermeyi seven bir millet olduğunu aktaran Altınöz, "Kültürümüzde musafahalaşmak, sarılmak, küçüklerin yüzlerinden, büyüklerin ellerinden öpmek elbette önemli bir yer tutar. Ancak, yaşadığımız süreç, bir müddet buna ara vermemizi gerektiriyor. Salgın tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar, sevgimizi yüreğimizle göstermekle ve dilimizle ifade etmekle yetineceğiz. Onun için gönül selamı vereceğiz. Peygamber Efendimiz, 'Veba olan yere gidilmemesini, veba olan yerden de çıkılmamasını' tavsiye ediyor. Bugün bize düşen de, Hadisi Şerife uygun şekilde, Kovid19 virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerden uzak durmak, virüse maruz kalmışsak da iyileşene kadar diğer insanlarla teması kesmektir. Kontrol altında tutamayacağımız her türlü temas, bizi virüs taşıyıcısı haline getirebilir. Kendimiz zarar görmesek de, taşıdığımız virüsü, Allah muhafaza, sevdiklerimize bulaştırarak, hastalanmalarına, hatta ölümlerine yol açabiliriz. 60 yaşın üzerindeki herkes çok dikkatli olmalı, mümkünse evden hiç çıkmamalı. Çocuklarımızdan dışarıya çıkmadan evde kitap okuyarak, derslerine çalışarak vakitlerini değerlendirmelerini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler ve ekonomi paketi, Kovid19’la mücadeleyi daha da güçlendirecektir. Bu süreci kararlı bir şekilde el birliğiyle yöneteceğiz. Rehavet ve panik yok birlikte yeneceğiz" diye konuştu.
"Devletimize güvensinler"
Kovid19 mücadelede hastanelerde bulunan imkanların yeterli olduğuna değinen Altınöz, şunları kaydetti:
"Virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü değil. Hastanelerimizdeki imkanlar Kovid19 ile mücadele için yeterlidir. Bu mücadeleyi kazanmak için önümüzde hiçbir engel yok. Mücadeleyi daha kolay sonuçlandırmak için vatandaşlarımızdan kolaylık bekliyoruz. Vatandaşlarımızın da tüm sağlık personeline bunu bilerek yardımcı olması gerekiyor. Onların verdiği mücadeleye destek olmalılar. Sevdiklerinizi ve yakınlarınızı enfekte edip, hayatlarını riske atmak istemiyorlarsa evde kalmalılar. Devletimizin almış olduğu tedbirlere güvensinler ve tereddütsüz uygulamaya çalışsınlar."
Altınöz, özveriyle çalışan doktor ve sağlık çalışanları için Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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