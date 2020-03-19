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Zabıta ekipleri hem denetledi hem de bilgilendirdi

İHA

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler ekmek üretiminin yapıldığı fırınlarda ve ekmek satışının yapıldığı marketlerde denetim ve bilgilendirme yaptı.

Zabıta ekipleri hem denetledi hem de bilgilendirdi

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler ekmek üretiminin yapıldığı fırınlarda ve ekmek satışının yapıldığı marketlerde denetim ve bilgilendirme yaptı.
Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek satışının yapıldığı fırınlarda ve marketlerde hijyen denetimi yaparken, uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, “Tezgâhtan satış yapan üreticilerimizi ve marketlerimizi uyarıyoruz. Kendilerinden kesinlikle maskesiz ve eldivensiz ekmek satmamalarını, alıcıların ekmeklere el değmesine izin vermemelerini istiyoruz. Ayrıca reyonlara bununla ilgili uyarıcı yazılar astırıyoruz. Uyarıda bulunduğumuz bir diğer nokta ise ekmeklerin streçlenmiş şekilde raflarda vatandaşımıza sunulması, kendilerini bu konuda uyardık, vatandaşlarımız da ambalajlı ürünleri tercih ederse üreticilerde doğal olarak gereğini yapmak zorunda kalır, içinde bulunduğumuz bu zor dönemi ancak birlikte atlatabiliriz” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Köse ayrıca, marketlerdeki ödeme noktalarında ve lokantalardaki masalar arasında 1.5 metre kuralının uygulanması zorunluluğuna dikkat çekerek, işletmelerden bir an evvel uygulamayı hayata geçirmelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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