Akdur: "Sigara kullanan kişi koronavirüse karşı savunmasız hale geliyor"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, sigara kullanımının insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığını vurguladı.

Sigara ve dumanından tümüyle uzak durmanın coronavirüsten korunmada çok önemli olduğuna dikkat çeken Akdur,

"Sigara içerisinde bulunan nikotinle bağımlılık oluşturuyor. Sigara içen kişiler sadece nikotini değil beraberinde katran ve 4 binden fazla zararlı kimyasal maddeyi solumakta ve vücutlarına almaktadırlar. İçerdiği 4 binden fazla zararlı maddeyle tüm vücuda çok büyük zararlar veren sigara, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere, akciğer kanseri, ağız ve burun boşluğu, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, mide ve kan kanserlerine ve KOAH'a yol açıyor" diye konuştu.

Koronavirüsten korunmada vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Akdur, sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerin vücudun savunma sistemini çökerterek kişileri virüse karşı savunmasız hale getirdiğine dikkat çekti.

Elektronik sigaranın da, sigara, puro ve nargile gibi bağımlılık yaptığını belirten Akdur, şu uyarılarda bulundu: "Elektronik sigara içeriği ve sağlığa zararları itibariyle sigarayla eşdeğerdir. Başta sigara, elektronik sigara, nargile, puro ve alkolden tümüyle ve tamamen uzak durmak, coronavirüs ve bir çok hastalıktan korunma konusunda yaşamsal açıdan oldukça önemli. Evde sigara kullanımı, pasif içici durumundaki yaşlı ve kronik sağlık sorunu olan kişiler için de büyük risk taşıyor. Sigara kullanan kişiler, hem kendi bağışıklık sistemlerine büyük zarar veriyor hem de pasif içici durumundaki ev halkının vücut savunma sistemlerini çökertiyorlar.

Sigara kullanan kişi ve ev halkı koronavirüse karşı savunmasız hale geliyor. Sigara dumanı, ‘pasif içici’ durumundaki bebek ve çocuklar için büyük sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmalar, çok az sigara dumanına maruz kalan bebek ve çocukların bile bundan son derece olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Sigara özellikle genç nesil için büyük bir tehdit oluşturuyor. Arkadaş ve çevre baskısı, özenti, merak gibi bir çok nedenden sigaraya başlayan milyonlarca çocuk ve genç, ne yazık ki bir çok hastalık ve ölüme uzanan bir yola giriyorlar."

Tek bir sigarada 4 binden fazla zararlı kimyasal madde olduğunu vurgulayan

Akdur, sigara ve dumanının koronavirüsten korunmaya çok büyük zarar verdiğini sözlerine ekledi.

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