Safranbolu'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gideriliyor.

Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Başkanlığında oluşturulan Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üzerindeki kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara zaman kaybetmeden destek hizmetlerine başladı.

Ülkenin ve tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği bu günlerde 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur etmemek için çalışmalara anında başlanıldığını kaydeden Kaymakam Ürkmezer, "Bu süreçte bütün dünyanın başına bela olan bu durumdan Devlet ve millet, elele üstesinden geleceğiz. Safranbolu’da oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından belirlediğimiz personellerle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hijyenik ortamda karşılamaya başladık. Bizler siz değerli vatandaşlarımız İçin 7/24 görev başındayız, sizlerinde desteği ile her zorluğun üzerinden geleceğiz” dedi.

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