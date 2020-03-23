KBÜ’de uzaktan eğitim süreci başladı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Tahir Güneşer: “Derslerimizi yüzde 100 performansla işlendiği bir ortama taşımış olacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KBÜ’de uzaktan eğitim süreci başladı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Tahir Güneşer: “Derslerimizi yüzde 100 performansla işlendiği bir ortama taşımış olacağız”

İHA

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim süreci başladı.

KBÜ’de uzaktan eğitim süreci başladı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Tahir Güneşer: “Derslerimizi yüzde 100 performansla işlendiği bir ortama taşımış olacağız”

Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim süreci başladı.
Türkiye’de görülen korona virüs salgını nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarının ardından tatil edilen Karabük Üniversitesinde Yüksek öğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitim süreci başladı. Yaklaşık 50 bin öğrenci ile ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar akademik takvime göre eğitimöğretim faaliyetleri bugünden itibaren uzaktan eğitim öğretim yöntemiyle sürdürülecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Tahir Güneşer, istenmeyen bir durum altında bu uygulamaya başladıklarını belirterek, “Doğrusunu söylemek gerekirse burada çok uzun zamandır aslında teknolojik alt yapıya sahip olduğumuz üniversitemizin birçok programında genel itibariyle hizmet sunduğumuz 27 ayrı programda uzaktan eğitim olarak hizmet sunuyoruz. 2007’de üniversitemiz kurulmuştu ve 2009’dan beri ciddi tecrübelerimiz olan bir alan. Fakat Karabük Üniversitesi çok kapsamlı bir üniversite. Toplam 295 farklı lisans, ön lisans ve lisansüstü programlarımız mevcut. Bu programların tümünü sanal ortamı kullanabilir hale getirebilmek için çok ciddi bir alt yapı yenilemesi gerekiyordu. Fakat elimizdeki vakit bu kadar hızlı değildi. Dolayısı ile bizde elimizde sayılır vakit içerisinde tecrübemizle birleştirerek sistemimizi çalışır halde öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

“Derslerimizi yüzde yüz performansla işlendiği bir ortama taşımış olacağız”
Bu sabah itibariyle derslere başladıklarını ifade eden Güneşer, “İlk gün olması sebebiyle genel itibariyle kısmı aksaklıklar mevcut. Öncelikle Milli Eğitim’inde eğitim sisteminin başlaması internet trafiğinde ciddi bir yük oluşturdu. Bir yandan da insanımızın evde bulunuyor olması ile internet kullanım aktivasyonunu arttırdığı için tüm bu etkenler çalışma sistemimizin arkasına bir dezavantaj olacağını biliyorduk. Buna göre biz üç ve dört aşamalı felaket kurtarma senaryosunu sürekli devrede tuttuk. Sabah 8.30 itibari ile derslerimiz başladı. Yaşadığımız sıkıntılar oldu. Sıkıntılarımızı da peyderpey kurmuş olduğumuz burada 11 ayrı yardım masasında öğrencilerimize email yoluyla hem de öğretim elemanlarımıza telefon hizmetiyle sağlamaya çalıştık. Zannediyorum ki yarından sonra sistem oturacak. Biraz daha derslerimizi tam anlamıyla yüzde yüz performansla işlendiği bir ortama taşımış olacağız” diye konuştu.

“Eğitim içi materyallerinin zenginleştirilmesi önümüzdeki yılları en önemli konusu olacaktır”
Uzaktan eğitim sürecinin ileriye dönük getireceği en önemli noktalardan bahseden Güneşer, “Sürecin yürütülebileceği teknolojik ortamda bu derslerin öğrenci ve öğretim elemanı etkileşimi ile sağlanabildiği ortaya çıktığında şüphesiz daha verimli bir öğretim materyallerinin üretilmesi aşamasına geçilmesi gerekiyor. Çünkü örnek dersleri incelediğimizde teknolojinin alt yapısı müsait birçok argüman var. Bilgisayarın ekranını tahta olarak kullanabiliyorsunuz. Bir projeksiyon sunum olarak kullanabiliyorsunuz. Beraberinde ya da öğrencilerle karşılıklı etkileşim, öğrenci ödev sunumu yapabiliyor. Bunların hepsini bir arada yapabiliyorsunuz. Bunların hepsinin yapıldığı bir ortamda şüphesiz eğitim içi materyallerinin zenginleştirilmesi belki de önümüzdeki yılları en önemli konusu olacaktır. Bu konuda eğitimcilerin ciddi çalışmaları sürüyor. Herhalde hızlanarak devam edecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin sistemi kullanırken çeşitli acemilikler ya da hatalar yapacaklarını, bunları bu sistemi kullandıkça aşacaklarını hatırlatan Güneşer, şunları söyledi: “Derslere katılımla ilgili sistem derslerin takibini yapıyor ve kayıt altına alıyor. Dolayısı ile herhangi bir teknik aksaklık sebebiyle bile olsa izleyemedikleri dersleri daha sonradan sisteme girip izleme, inceleme, hocalarına özelden mesaj atma, anlamadıkları yerin cevabını email üzerinden alabilme imkanları olacak. Sükunetle sistemin oturmasını ve bu süreci derslerini ve ders programlarını takip etmelerini, en önemlisi evde kalmalarını istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor
Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor 
YEREL HABERLER Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor 
(Görüntülü) Yasağa uymadı, polise 'Zaten eve gideceğim, karnım acıktı' dedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yasağa uymadı, polise 'Zaten eve ...
Camilerden korona salgınının bitmesi için dua sesleri yükseldi
YEREL HABERLER Camilerden korona salgınının bitmesi için dua sesleri ...
Yasağa uymadı, polise 'Zaten eve gideceğim, karnım acıktı' dedi
YEREL HABERLER Yasağa uymadı, polise 'Zaten eve gideceğim, karnım ...
Karabük ve ilçelerinde yaşlıların ihtiyaçlarını ekipler karşılıyor
YEREL HABERLER Karabük ve ilçelerinde yaşlıların ihtiyaçlarını ...
Polis “Ölmek mi istiyorsunuz?” diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Karabük’te polisler köşe bucak 65 yaş üstü denetimlerini arttırdı Dışarı çıkan yaşlılar yakalanmamak için ağaçlık alanlarda toplanıyor
YEREL HABERLER Polis “Ölmek mi istiyorsunuz?” diye uyardığı ...
Otomobilinin üstüne bağladığı buzdolabını polisin uyarısına kızıp kaldırıma bırakıp gitti
YEREL HABERLER Otomobilinin üstüne bağladığı buzdolabını polisin ...
Karabük’te Vali cadde cadde gezerek yaşlı denetiminde bulundu Sokakta yaşlıları gören Vali, uyarılarda bulanarak evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu Polisler maaş çekmek için banka önlerinde bulunan vatandaşları kimlik kontrolü yaparak uyardı
YEREL HABERLER Karabük’te Vali cadde cadde gezerek yaşlı denetiminde ...
Safranbolu'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanmaya başlandı
YEREL HABERLER Safranbolu'da yaşlıların ihtiyaçları karşılanmaya ...
(Görüntülü) Polis anonslarla vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polis anonslarla vatandaşları uyardı
Akdur: "Sigara kullanan kişi koronavirüse karşı savunmasız hale geliyor"
YEREL HABERLER Akdur: "Sigara kullanan kişi koronavirüse karşı ...
Risk grubu yaşlılar için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' kuruldu
YEREL HABERLER Risk grubu yaşlılar için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ...
Yangına uykuda yakalandılar
YEREL HABERLER Yangına uykuda yakalandılar
Tarihi kent boş kaldı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, korona virüs nedeniyle boş kaldı
YEREL HABERLER Tarihi kent boş kaldı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ...
Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla sahip çıktı
YEREL HABERLER Karabük ve Zonguldak sağlık çalışanlarına alkışlarla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X