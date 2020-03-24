Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor 



Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Eflani ilçesi Ortaklar Göleti yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyle ilginç bir bağ kurdu. Tekin, ıslık çalmasıyla mesire alanına gelen tilkiye yiyecek verip, besliyor.

Eflani ilçesindeki Ortakçılar Göleti'nin bulunduğu ormanlık alanda yaşayan tilki, geçen hafta cuma günü yiyecek bulabilmek için göletin kenarına indi. Göletin yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkinin aç olduğunu fark edip, ona yiyecek verdi. O günden sonra da tilki her gün mesire alanına indi, Tekin'in verdiği yiyecekleri yemeye başladı. Mehmet Tekin, ıslık çalarak çağırdığı tilkiye besleyip, karnını doyuruyor.

Tilkiyle kurduğu bağı anlatan Mehmet Tekin, "Geçen hafta cuma günü sabahtan yanıma geldi, karnını doyurdum. Kedi gibi yanıma geldi, tutuyorum, hiçbir şey yapmıyor. Islığa alıştırdım, ıslık çalınca hemen yanıma geliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR

2020-03-24 10:18:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.