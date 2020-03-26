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Karabük polisi hem ‘Evde kal’ uyarısı yaptı hem de bilgilendirdi

İHA

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını dolayısıyla vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısında bulunup, broşür dağıtarak bilgilendirdi.

Karabük polisi hem ‘Evde kal’ uyarısı yaptı hem de bilgilendirdi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını dolayısıyla vatandaşlara ‘Evde Kal’ uyarısında bulunup, broşür dağıtarak bilgilendirdi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (DTP) Şube Müdürlüğü ve Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ekipleri, şehrin çeşitli bölgelerinde koronavirüs salgınına karşı ‘Evde Kal’ çağrısının yer aldığı broşürleri dağıttı. ‘Sorumluluklarını Unutma Türkiye, Sorumluluklarını Unutma Karabük’ sloganının yer aldığı broşür dağıtımında ekipler, sözlü olarak da vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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