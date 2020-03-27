Vali Gürel, kaymakamlarla korona virüs tedbirlerini değerlendirdi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüse karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgi almak için kaymakamlarla video konferans üzerinden toplantı yaptı.

Uygulama üzerinden gerçekleştirilen video konferans toplantısında, korona virüse (Kovid19) karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve valilik koordinesinde tüm ilçelerde kaymakamlar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.