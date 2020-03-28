Hastane bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde hastalara ilk müdahalenin yapıldığı triaj çadırı kuruldu.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu. Hastalara ilk muayenenin yapıldığı çadırda izolasyon hastalarının sevk işlemleri yapılarak, hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.