Huzurevi sakinlerinden "Hayat Eve Sığar" klibi

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük Yücel Huzurevi sakinlerinin yer aldığı "Evde kal" klibi büyük ilgi gördü.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de görülen yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların evde kalmaları için başlatılan "Hayat Eve Sığar" kampanyası kapsamında Yücel Huzurevi yönetimince yaşlıların oynadığı "evde kal" klibi hazırlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan klipte huzurevi sakinleri oynadı. Huzurevi sakinlerinin "Hayat Eve Sığar, Evde Kal" dediği klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına da yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.