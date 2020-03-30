Safranbolu'da sokaklar yıkanıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye tarafından korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında yıkama çalışması yapılıyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Emek, Cemal Caymaz mahalleleri ve sanayi bölgesi olmak üzere kentin her yerinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Korona virüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını aktaran Köse, halkın sağlığını korumak için kent genelinde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

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