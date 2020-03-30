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Market sahibinden örnek uygulama İhtiyacı olanlar için market önüne koyduğu dolabın içersinde bulunan gıda maddelerini ücretsiz veriyor

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir marketçi, örnek bir davranış sergileyerek korona virüs nedeniyle işten çıkarılan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar için ücretsiz gıda veriyor.

Market sahibinden örnek uygulama İhtiyacı olanlar için market önüne koyduğu dolabın içersinde bulunan gıda maddelerini ücretsiz veriyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir marketçi, örnek bir davranış sergileyerek korona virüs nedeniyle işten çıkarılan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar için ücretsiz gıda veriyor.
Safranbolu’da faaliyet sürdüren market sahibi Ersin Köseoğlu, marketin önüne yerleştirdiği ve üzerine ‘İhtiyacı olan alabilir” yazdığı dolaba, ekmek, yağ, şeker, tuz ve makarna gibi gıda maddeleri ücretsiz verdiği bir örnek bir uygulama başlattı. Mahalle halkının da destek verdiği uygulamada, ihtiyacı olanlar marketin önündeki dolaptan ücretsiz alıyor.
Market sahibi Ersan Köseoğlu, "Bu zor günlerde ihtiyacı olanların yararlanabilmesi için böyle bir uygulama yaptık. Mahallemizden destek aldık. Özellikle işten çıkarılan, maaş alamayanlar için yaptık. Gelenlerden çekingenlik yapanlar oluyor. Konuşarak, dertleşerek bunu aşıp ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlla dolapla sınırlı değil, marketten de destek oluyoruz. Mahalle halkı da destek oluyor. Onlarda erzak alıp dolaba koyuyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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