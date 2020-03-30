Seyir halindeki damperin lastikleri yandı

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Karabük’te seyir halindeki damperin lastikleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, KarabükEskipazar Karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. İsmail Çalış idaresindeki 41 TT 560 plakalı damperin lastikleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevleri gören sürücü aracı durdurdu. Çekiciyi damperden ayıran sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede yangını söndürürken, sıkışan trafik tekrar ulaşıma açıldı.

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