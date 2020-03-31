Vali Gürel, hastaların gözlem altında tutulacağı bölümleri gezdi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle hastaların gözlem altında tutulacağı bölümleri gezerek bilgi aldı.

Vali Fuat Gürel, korona virüs salgını nedeniyle muhtemel hastaları gözlem altında tutmak için KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesinde ayrılan bölümleri gezerek İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Haskul’dan bilgiler aldı. Acil Servis Sarı ve Yeşil Alan ile Müşahede alanını gezen Vali Gürel, hastaların sevk işlemlerinin yapılarak, hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan Acil Triaj çadırında incelemelerde bulundu. Hayatlarını riske atacak kadar fedakârlık yapan, büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vali Gürel, görevlerinde başarılar diledi.

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