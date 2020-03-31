Otomobil ve kamyonet kavşakta çarpıştı : 1 yaralı

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Karabük’te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beşbinevler 35 ve 37 No’lu caddenin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.Ş. (39) idaresindeki 27 HD 470 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada H.K.(35) yönetimindeki 06 DZ 5220 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ön kısmı parçalanan otomobil sürücüsü U.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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