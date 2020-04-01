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Şehir dışından gelenlere sıkı takip

İHA

Karabük'te, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlar tespit edilerek 14 günlük karantinada tutuluyor.

Şehir dışından gelenlere sıkı takip

Karabük'te, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlar tespit edilerek 14 günlük karantinada tutuluyor.
Karabük İl Pandemi Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından Karabük merkez, Safranbolu, Eflani, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçelerinde şehir dışından gelen toplam 3 bin 112 kişi tespit edildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde, özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve memleketlerindeki evlerine veya akrabalarının yanına dönen vatandaşlarla salgının yayılmasını engellemek amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Köy ve mahalle muhtarlarının yapmış oldukları tespitler sonucu, kontrol noktalarında polis ve jandarmanın tespit ettiği vatandaşlar köylerde jandarma ile sağlık personelimiz, şehir merkezlerinde ise sağlık personelimiz tarafından ziyaret edilerek, gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra evlerinde 14 günlük karantina uygulamasına geçilmesi ve kendilerini izole ederek yaşamaları tebliğ edilmektedir. Emniyet, jandarma, mahalle ve köy muhtarlarımız, sağlık ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde 14 gün boyunca belirli aralıklarla karantina süresine uyup uymadıkları takip edilmektedir."
Karabük merkezde 243, Safranbolu ilçesinde 570, Eflani ilçesinde bin 158, Eskipazar ilçesinde 371, Ovacık ilçesinde 478 ve Yenice ilçesinde 292 kişi olmak üzere toplamda 3 bin 112 kişinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, sağlık ve kolluk görevlileri tarafından gerekli kontrollerin ardından 14 günlük karantina uygulamasına başlandığı, gerekli takiplerin ikametlerinde devam edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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