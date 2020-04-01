Vali Gürel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

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Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Vali Gürel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilk etapta 1 aylık maaşıyla destek verdi.

Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’nı ilk etapta 1 aylık maaşımla bende destekliyorum. Haydi Karabük. Zaman birlik olma zamanı, zaman 'Milli Dayanışma' zamanı bende destekliyorum" dedi.

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