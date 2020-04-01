Karantina süreleri dolan umreciler, Karabük´e döndü

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- UMRE dönüşü Ankara´daki yurtlara yerleştirilen 95 kişi, karantina sürelerinin dolması üzerine Karabük´e geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında umreden geldikten sonra Ankara´nın Haymana ve Gölbaşı ilçelerinde bulunan 2 yurtta, 14 gün karantina altında tutulan ve test sonuçları negatif çıkan vatandaşlar, Karabük´e döndü. 95 kişi, otobüsler ile Karabük Otogarı'na getirildi. Yakınları tarafından karşılanan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-04-01 17:31:46



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