(Görüntülü) Karantinada kaldıkları yurtlardan ayrılanlar Karabük?e döndü

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UMREDEN dönmelerinin ardından Ankara?da yurtlarda karantina altında tutulan 95 kişi, karantinanın sona ermesinin ardından Karabük?e döndü.

Umreden dönmelerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara?da Haymana Kız Öğrenci Yurdu ve Gölbaşındaki yurtlarda 14 gün karantinada kalan ve testleri negatif çıkan vatandaşlar, Karabük?e döndü. 95 kişi otobüslerle Karabük otogarına getirildi. Yakınları tarafından karşılananlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Karabük

2020-04-01 18:00:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.