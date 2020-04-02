Annesini bıçaklayarak öldürdü 

Yasin ALDEMİR/YENİCE (Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün Yenice ilçesinde, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Mehmet İ. tartıştığı annesi Satı İ.´yi bıçaklayarak öldürdü.
Olay akşam saatlerinde Yenice´ye bağlı Nodullar Köyü İyioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Mehmet İ. tartıştığı annesi Satı İ.´yi bıçakladı. Sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Satı İ.´nin öldüğünü belirledi. Jandarma, Mehmet İ.´yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Satı İ.´nin cenazesi Yenice Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR
2020-04-01 23:35:55
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