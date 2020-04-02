Annesini bıçaklayarak öldürdü 

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin ALDEMİR/YENİCE (Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün Yenice ilçesinde, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Mehmet İ. tartıştığı annesi Satı İ.´yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay akşam saatlerinde Yenice´ye bağlı Nodullar Köyü İyioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası Mehmet İ. tartıştığı annesi Satı İ.´yi bıçakladı. Sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Satı İ.´nin öldüğünü belirledi. Jandarma, Mehmet İ.´yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Satı İ.´nin cenazesi Yenice Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Yenice Yasin ALDEMİR

2020-04-01 23:35:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.