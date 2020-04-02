Karabük’te Covid-19 tanı laboratuvarı hizmete girdi

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı laboratuvarının Covid19 tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildiğini duyurdu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizde hızla yayılmaya devam eden Covid19 kaynaklı enfeksiyonların tanısı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik ürünler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu amaçla ülke genelinde laboratuvar tanı kapasitesinin yetkilendirme çalışmaları kapsamında ülke genelinde toplam 44 ilde 73 merkezde Covid19 tanı laboratuvarı yetkilendirilmiştir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı laboratuvarı da Covid19 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirilmiş olup, bugün itibariyle örnek kabul edilmeye başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.