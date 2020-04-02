Vali Gürel Karabük'ün kuruluşunu kutladı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 3 Nisan Karabük'ün Kuruluşu ve Demir Çelik Fabrikalarının Temellerinin Atılışı'nın 83. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürel, mesajında, bir ülkenin kalkınmışlığının en önemli göstergesinin sanayisi ve temel ihtiyaçlarını karşılamada dışa bağımlı olmadan kendi kendine yetmesi olduğunu belirtti.

Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinin aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir istiklal ve istikbal mücadelesi veren kadim milletin iktisadi bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu ifade eden Gürel, şunları kaydetti:

"Karabük Demir Çelik Fabrikaları 'Fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla zaman içinde sürekli kendini yenileyen ve çağı yakalamayı başarmış dinamik yapısıyla bugün de büyük ve güçlü Türkiye'mizin gururu ve her geçen gün gelişen sanayimizin yaşayan ilkokulu niteliğindedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır' sözleriyle milletimizin hislerine tercüman olmuş ve büyük düşünme, emek, çalışma, üretme ve paylaşma erdemlerinin tecellisi olarak 3 Nisan 1937'de Karabük Demir Çelik Fabrikaları ile birlikte doğan Cumhuriyet Kenti Karabük'ümüz ülkemizde kuruluşunu kutlayan tek il olma özelliğini taşımaktadır. Dünyamızın ve ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini bu günlerin en kısa zamanda son bulması temennisiyle; Karabük Demir Çelik Fabrikalarının ve Karabük'ümüzün kuruluşunun 83'üncü yıl dönümünü kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşundan bu günlere kadar emeği geçen tüm devlet büyüklerimiz ile emeğe değer katan tüm yönetici ve çalışanlarımızı minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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