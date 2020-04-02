Altınöz, “Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşme sonrası problem çözüldü”

AK Parti Karabük İl Başkanımız Av. İsmail Altınöz, telefonla gerçekleştirdiği görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın Cezayir, Ürdün ve Tunuslu vatandaşlardan ilk kafilenin üç uçakla ülkelerine döneceğini belirttiğini söyledi.

Başkan Altınöz, ülkelerinin hava sahasını kapatmasının ardından Karabük'e getirilerek yurda yerleştirilen, aralarında bebek ve çocukların bulunduğu bin 725 yabancı uyruklu vatandaşların bir kısmının ayarlanan üç uçakla ülkelerine gönderileceğini ifade etti.

Geri kalan diğer yabancı uyruklu vatandaşlarında kısa bir süre zarfında uçaklarla ülkelerine gönderileceğini dile getiren Başkan Altınöz şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme sonrası problem çözüldü. Tabi bu sorunun çözümlenmesinde Milletvekillerimiz Niyazi Güneş ile Cumhur Ünal’ın Dışişleri, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile yaptıkları görüşmeler çok önem arz etmiştir. Yine bölgemizin değerleri olan Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’in ve Partimizin Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Sayın Mehmet Ceylan’ın girişimleri de Kuzey Afrika kökenli Bin 725 misafirimizin kısa sürede geri gönderilmesinde önemli bir faktör olmuştur.

Tüm insanlığın küresel bir salgın imtihanından geçtiğini ve birlikte bu kötü günlerin aşılacağını vurgulayan Altınöz, “Tüm Dünya’da insanlık bir virüs ile savaş veriyor. Bu savaşın kazanılması için birliktelik şart. Ülkemizde bu birlikteliğin en doruk noktalarda olduğunu gözlemliyoruz. İlimizde de bu birliktelik bozulmamalı. Hiç kimse mücadele çalışmalarının dışında kendini görmesin. Tüm motivasyonumuzu mücadeledeki birlikteliğimize yoğunlaştırmalıyız. Koronavirüs ile ilgili uygulanan tedbirlerde ve mücadelede farklı sesler, farklı yorumlamalar şimdi bize hiçbir şey kazandırmaz. Lütfen hepimiz sağduyulu olalım ve birlikteliğimizi daha da güçlendirelim” dedi.

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