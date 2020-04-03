Safranbolu'da belediye çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, her ne kadar ekiplerin çoğunluğunun hijyen tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürse de, birimlerin kendi alanlarında önem sıralamasına göre faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin, kentin çeşitli bölgelerinde su arızalarını giderme ve bakımonarım çalışmaları sürüyor. Safranbolu için çalışan tüm ekiplerimize işlerinde kolaylıklar diliyoruz" denildi.

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