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‘Milli Dayanışma Kampanyası’na emeklilerden destek

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' bir destek de Karabük'teki emeklilerden geldi.

‘Milli Dayanışma Kampanyası’na emeklilerden destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ bir destek de Karabük’teki emeklilerden geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek çağrısını Karabük’teki emekliler karşılıksız bırakmadı. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kampanyaya vatandaşların yoğun desteğinin devam ettiği belirtildi.
100.Yıl mahallesinde ikamet eden 72 yaşındaki emekli İsmail Özgün’ün elinden geldiği kadar kampanyaya destek olabildiğini ifade ederken, 67 yaşındaki Münevver Harman ise çok zorlu bir süreçten geçildiğini, bu yüzden kampanyaya banka tarafından verilen promosyonu bağışladığını duyurdu.
Vali Fuat Gürel, ülke olarak zor bir süreci yönettiklerini bu anlamda kamu kurum ve kuruluşları olarak tam koordinasyon içerisinde çalıştıklarını hatırlatarak, “Her zaman söylediğimiz bir şey var, Karabük halkı oldukça kadirşinas ve yardım sever. Bunun örneklerini niceler defa gördük, bundan sonra da göreceğiz. Bu sıkıntılı süreci hep beraber el ele vererek aşacağız, bu halk her zaman devletinin yanındadır asla yalnız bırakmamıştır, kim ne derse desin biz bize yeteriz" dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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