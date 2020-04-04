Karabük'ten ülkelerine gönderildiler

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK (DHA)KARABÜK´te, Kredi Yurtlar Kurumu´na ait yurtta misafir edilen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşlarının ülkelerine gönderilmesine devam edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sahaları kapanan ülkelerine gidemeyerek İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşları, 26 Mart tarihinde otobüslerle Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta misafir edilen 1724 kişiden 750´si dün otobüslerle Samsun Çarşamba Havaalimanı´na götürüldü. Yurtta kalanların bugün de ülkelerine gönderilmesine devam edildi. Yurtta bulunanlar sağlık kontrolü ve pasaport kontrollerinin ardından otobüslere bindirilerek İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Yurtta kalanların tamamının bugün ülkelerine gönderilmesinin tamamlanması planlanıyor. Karabük Valisi Fuat Gürel ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ yurda gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-04-04 17:43:19



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