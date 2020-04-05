Biriktirdiği gazete küpürlerinden "Karabükspor' belgeseli duygulandırdı

Karabükspor taraftarı Fatih Ünlü’nün biriktirdiği gazete küpürlerinden yaptığı ‘Yükselişten Dağılışa Karabükspor’ belgeseli, kırmızı mavili takımın taraftarlarını duygulandırdı.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan Kardemir Karabükspor, Süper Lig ile 1. ve 2. Lig maceralarının ardından gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek. 20092010 sezonunda puan rekoruyla en üst profesyonel lig olan Süper Lig’e çıkmasının ardından Türk kulüpleri arasında parmakla gösterilen takım yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve belirsizlikler sonucunda zor günler geçirirken, fanatik bir taraftar olan Fatih Ünlü yıllardır biriktirdiği gazete küpürlerinden ‘Yükselişten Dağılışa Karabükspor’ belgeseli hazırladı. Belgeselde takımın başarılarını ve çöküşüne kronolojik olarak ele alan Ünlü’nün belgeseli sosyal medyada büyük beğeni alırken, birçok kişiden duygulandıran mesajlar aldı.

Karabükspor için yaptığı belgeseli video paylaşım sitesinde yayınlamasının ardından çok güzel geri dönüşler aldığını söyleyen Ünlü, “Çoğu kişi duygulandığını ve yer yer ağlamak üzere olduğunu söyledi. Normalde ben bu belgeseli salgın olmasaydı daha geniş bir şekilde röportajlarla yapacaktım. Son 10 yılda görev alan futbolcu, teknik adam, yönetici, taraftar, aşçı, şoför gibi kişilerle de görüşüp videoyu zenginleştirecektim fakat bu korona salgını sebebiyle evde izole olduğumuz günlerde kendi arşivimden kullandığım formalar, gazete küpürleri, biletler ve çekmiş olduğum arşivimdeki görüntülerle bir belgesel yapmak istedim. Bu belgesel ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Belgeselini KARDEMİR’in temel atma töreni tarihi olan 3 Nisan 1937’nin yıl dönümünde bilerek yayınladığını kaydeden Ünlü, “3 Nisan KARDEMİR nezdinde Karabük için önemli bir tarih. 3 Nisan’ın yıl dönümünde yayınlamak istedim akılda da kalır diye. Yayınladıktan sonra videonun altında yüklenme tarihinin 3 Nisan yazması benim için de önemliydi. İnsanların videoyu açtığında 3 Nisan tarihini görmesi, belgeseli izlediğinde Karabükspor ile ilgili yad edeceği anılar birbirleri ile alakalı olan şeyler. Amacım zaten duygulandırmaktı. Ne kadar duygulandırabilirsem o kadar mutluyum diyebilirim. 20092010 sezonundan bu yana geçen 10 yıllık süreçteki görüntüler müzik eşliğinde aktıkça en azından insanlar Karabükspor’un ne zaferlere imza attığını görsünler, ‘vay be’ desinler. Çocuklarına gösterebilecekleri bir video olsun. Arada açılıp izlenebilir. Karabükspor’un hatıralarda ne kadar yer kapladığını göstermek istedim” diye konuştu.

Karabükspor sevgisinin hiç tükenmeyeceğini belirten Ünlü, “Ben öncelikle bir Karabükspor taraftarıyım. Geçtiğimiz sezondan bu sezonun hemen hemen ortasına kadar Kardemir Karabükspor’da medya sorumlusu görevini üstelendim. Orada da dışarıdan takıma olan ilginin azaldığını yakından görme imkanım oldu. Bunları da yansıtmak istedim. Böyle bir kara sevda kara toprakta biter diyorum. Memleket takımı tutmak başka bir duygu. 20092010 sezonunda Süper Lig’e rekorlarla çıkan bir takımın 10 sene sonra lig henüz bitmemesine rağmen TFF 3. Lig’e düşmesinin kesin olduğu bir takıma dönüş var. Bu hikayenin, bu zaman tünelinin anlatıldığı bir belgesel oldu. Biz bu takımı hangi lige düşerse düşsün tutmaya devam edeceğiz” dedi.

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