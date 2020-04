Zabıtadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli

Yenice belediyesi zabıta ekipleri, Yenice ilçe merkezinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Evlerinden çıkamayan vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda Belediye irtibat numaralarını arayarak ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yardım istiyor. Buna istinaden belediye zabıta ekipleri, gelen tüm aramaları cevap vererek, vatandaşların yardımlarına koşarak eksiklerini gideriyor. Yenice Belediyesi Zabıta ekipleri sokağa çıkmaları geçici süre kısıtlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların talepleri üzerine kapılarına kadar giderek siparişlerini alıyor, alışverişlerini yaparak evlerine kadar teslim ediyor. Ekipler, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların banka, market, eczane, manav, fatura gibi bir çok ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “Sokağa çıkması kısıtlandırılan Yenice’de yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın Yenice Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Belediye bünyesinde kurduğumuz ekiplerimiz gelen her telefonu cevaplandırarak kendilerine ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yardımcı oluyor. Halkımız hem kendilerinin, hem sevdiklerinin sağlığı için sokağa çıkmasınlar. Bizler, her zaman hizmetinizdeyiz.” dedi.

