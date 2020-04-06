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Vatandaşlar yoğunluk oluşturdu, bekçiler ‘sosyal mesafe’ uyarısı yaptı

İHA

Karabük'te bekçiler postane önünde yoğunluk oluşturan vatandaşları, 'sosyal mesafe' kuralını hatırlatarak, maskesi bulunmayanları da uyardı.

Vatandaşlar yoğunluk oluşturdu, bekçiler ‘sosyal mesafe’ uyarısı yaptı

Karabük’te bekçiler postane önünde yoğunluk oluşturan vatandaşları, ‘sosyal mesafe’ kuralını hatırlatarak, maskesi bulunmayanları da uyardı.
Karabük’te yeni tip korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle, vatandaşlara sık sık ‘Evde kal’ çağrısı yapılmasına rağmen postane önünde uzun kuyruklar oluştu. Türkiye genelinde 2 milyon aileye verilecek olan bin TL sosyal yardım parası, işsizlik parası ve gişe işlemleri için postaneye gelerek yoğunluk oluşturan vatandaşlara bekçiler ‘sosyal mesafe’ konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca bekçiler, maskesiz sıraya girenlere de maske takmaları konusunda da uyarılarını ihmal etmedi.
Postane önünde bekleyen vatandaşlar içeriye ateşlerinin ölçülmesinin ardından alınıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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