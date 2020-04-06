İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

Karabük'te iki katlı evin çatısı yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Kartal Sokak'ta Celal Hastürk'e ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar, çatıdan alevlerin yükseldiğini görünce Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, evin çatısı tamamen kül oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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