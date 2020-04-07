KARDEMİR işçi ve çalışanlarından anlamlı bağış

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ çalışanları ve işçileri ramazan ayında alacakları gıda kumanyasını Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışlayacak.

Özçelikİş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, fabrika işçilerinden gelen talep üzerine sendikanın öncülüğünde yönetimle görüşerek, bu yıl ki ramazan ayı kumanyasını SYDV’ye bağışlayacaklarını söyledi.

Fabrikada 4 bine yakın çalışan olduğunu sadece işçilerin değil kapsam ve kapsam dışı çalışanlarında bu kampanyaya destek verdiğini kaydeden Üngören, " Şuana kadar gönüllülük çerçevesinde bin 500 civarında çalışan kumanyasını bağışlama kararı aldı. Bu noktada bağış taleplerini arkadaşlarımız bizlere iletiyor. Bizlerde Fabrikanın Ramazan ayında işçilere dağıtacağı kumanyaları Valiliğimize bağış yapanların isimleri ile birlikte teslim edeceğiz” dedi.

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