Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İplik yüklü TIR kavşakta devrildi

DHA

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, öğle saatlerinde Kardemir kavşağında meydana geldi. Özbekistan uyruklu Rasulbek Sharıpov (33) yönetimindeki 95881UAA plakalı iplik yüklü TIR, kavşaktan döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, TIR vinçle yol kenarına çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutularak, yol trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük /...

İplik yüklü TIR kavşakta devrildi

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.<br>Kaza, öğle saatlerinde Kardemir kavşağında meydana geldi. Özbekistan uyruklu Rasulbek Sharıpov (33) yönetimindeki 95881UAA plakalı iplik yüklü TIR, kavşaktan döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, TIR vinçle yol kenarına çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutularak, yol trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-04-07 16:19:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TIR kavşakta dönerken devrildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) TIR kavşakta dönerken devrildi
Karabük´te maskesi olmayanlar caddeye alınmadı
YEREL HABERLER Karabük´te maskesi olmayanlar caddeye alınmadı
22 ton ip yüklü tır kavşakta refüje çarpıp devrildi
YEREL HABERLER 22 ton ip yüklü tır kavşakta refüje çarpıp devrildi
KARDEMİR işçi ve çalışanlarından anlamlı bağış
YEREL HABERLER KARDEMİR işçi ve çalışanlarından anlamlı bağış
Vatandaşlar yine ‘sosyal mesafe’ yasağını dinlemedi, kavgaya tutuştu Sokak ortasında kavga eden iki kişiye toplam 6 bin 300 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Vatandaşlar yine ‘sosyal mesafe’ yasağını dinlemedi, ...
Karabük’te önlemler arttırıldı
YEREL HABERLER Karabük’te önlemler arttırıldı
(Görüntülü) Karabük?te 2 katlı evin çatısı yandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük?te 2 katlı evin çatısı yandı
İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu
Mezarlıkta bileklerini kesti, polis kurtardı
YEREL HABERLER Mezarlıkta bileklerini kesti, polis kurtardı
Karabük'te tıbbi malzeme üreten ve stoklayan 3 işletmeye operasyon Korona virüs fırsatçıları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Karabük'te tıbbi malzeme üreten ve stoklayan 3 ...
Karabük´te izinsiz maske ve el dezenfektanı üreten imalathanelere baskın 
YEREL HABERLER Karabük´te izinsiz maske ve el dezenfektanı üreten ...
Vatandaşlar yoğunluk oluşturdu, bekçiler ‘sosyal mesafe’ uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Vatandaşlar yoğunluk oluşturdu, bekçiler ‘sosyal ...
Sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı
Karabüklü oto yıkamacı araçları ücretsiz dezenfekte edecek
YEREL HABERLER Karabüklü oto yıkamacı araçları ücretsiz dezenfekte ...
Zabıtadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli
YEREL HABERLER Zabıtadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli
Karabük’te bazı cadde ve sokaklara araç park yasağı getirildi
YEREL HABERLER Karabük’te bazı cadde ve sokaklara araç park yasağı ...
Vali Gürel, siyasi parti başkanları ile korona virüs salgınını değerlendirdi İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı : “Covid-19 test sonucunu 4-6 saat arasında ilimizde öğrenebileceğiz”
YEREL HABERLER Vali Gürel, siyasi parti başkanları ile korona virüs ...
Karabük´te pazara gelenlerin ateşleri ölçüldü 
YEREL HABERLER Karabük´te pazara gelenlerin ateşleri ölçüldü 
Biriktirdiği gazete küpürlerinden "Karabükspor' belgeseli duygulandırdı
YEREL HABERLER Biriktirdiği gazete küpürlerinden "Karabükspor' ...
Sosyal mesafeyi bırakıp kavgaya tutuştular
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi bırakıp kavgaya tutuştular
(Özel) Bir umutla dükkanlarını açıyorlar UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu’da esnaf eski günlere geri dönmeyi ümit ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Bir umutla dükkanlarını açıyorlar UNESCO Dünya ...
(Görüntülü) Karabük'ten ülkelerine gönderildiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük'ten ülkelerine gönderildiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X