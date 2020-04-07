En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.<br>Kaza, öğle saatlerinde Kardemir kavşağında meydana geldi. Özbekistan uyruklu Rasulbek Sharıpov (33) yönetimindeki 95881UAA plakalı iplik yüklü TIR, kavşaktan döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, TIR vinçle yol kenarına çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutularak, yol trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR<br>2020-04-07 16:19:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.